Фигуристка Жилина рассказала, что чувствовала себя комфортно на съемках фильма "Лед 3"

Спортсменка отметила, что всегда хотела сняться в фильме

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Фигуристка Вероника Жилина всегда хотела сняться в кино и чувствовала себя комфортно во время съемок фильма "Лед 3". Об этом ТАСС рассказала спортсменка.

Ранее вышел трейлер фильма "Лед 3", в котором появилась Жилина.

"Мне очень приятно, что меня пригласили сниматься в "Лед 3", - сказала Жилина. - Это большой опыт. Всегда хотела сняться в каком-то фильме. На площадке чувствовала себя комфортно, все понравилось".

Спортсменка рассказала, что во время съемок она исполнила прыжок в четыре оборота: "Четверной тулуп - снимали хорошую попытку".

Жилиной 15 лет, она является подопечной двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В этом сезоне спортсменка была вынуждена пропустить соревнования в связи с травмой.