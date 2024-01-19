19 января, 12:49
Шахматные турниры

Чемпионка мира по рапиду Боднарук заявила, что не ставила амбициозных задач на турнире

Спортсменка отметила, что на чемпионате старалась получить удовольствие

ТАСС, 19 января. Чемпионка мира по рапиду Анастасия Боднарук не ставила себе амбициозных задач перед выступлением на турнире в Самарканде. Об этом Боднарук рассказала "Спорт-Экспрессу".

"Честно говоря, суперамбициозных задач не было, - отметила Боднарук. - Сказала сама себе - окей, это конец года, надо завершить его на положительной ноте, буду стараться играть и получать удовольствие. Просто позитивный настрой".

28 декабря Боднарук победила на тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру и стала чемпионкой мира по рапиду. Боднарук 31 год. Она является чемпионкой России по рапиду (2023) и блицу (2019), победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной России (2015). 

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Шахматные турниры