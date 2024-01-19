Боднарук призналась, что испытывала проблемы со сном на чемпионате мира по рапиду и блицу

Шахматистка отметила, что проблемы со сном повлияли на участие в турнире по блицу

ТАСС, 19 января. Чемпионка мира по рапиду Анастасия Боднарук к концу турнира начала испытывать проблемы со сном, которые могли повлиять на неудовлетворительное выступление в соревнованиях по блицу. Об этом Боднарук рассказала "Спорт-Экспрессу".

28 декабря Боднарук победила на тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру и стала чемпионкой мира по рапиду. В турнире по блицу российская шахматистка стала 31-й.

"К сожалению, сон стал нарушаться перед третьим днем в рапид, - сказала Боднарук. - А дальше уже очень плохо спала. Это повлияло и на блицтурнир, и на состояние в целом".

Боднарук 31 год, она является чемпионкой России по рапиду (2023) и блицу (2019), победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной России (2015).