Янчук считает, что теннисист Рублев был психологически сильнее Корды

Победа россиянина абсолютно закономерна, заявил заслуженный тренер России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Теннисист Андрей Рублев и американец Себастьян Корда вели равную борьбу в матче третьего круга Australian Open, однако российский спортсмен был психологически сильнее. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (8:6), 6:4 в пользу россиянина.

"Рублев и Корда вели равную борьбу, но Андрей оказался психологически сильнее. Он был настроен на победу, что и показал в матче. Его победа абсолютно закономерна, так как он выше в рейтинге, в классе и находится в хорошей форме. Рублев показывает в Австралии хорошую игру и уверенно идет по турнирной сетке", - сказал Янчук.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Призовой фонд в 2024 году составляет более $57,8 млн. Действующим победителем соревнования является серб Новак Джокович.