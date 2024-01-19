Футболист Севикян провел первую тренировку за "Ференцварош"

Главный тренер команды примет решение по участию полузащитника в товарищеском матче против "Мольде"

ТАСС, 19 января. Полузащитник Эдгар Севикян провел первую тренировку в составе венгерского футбольного клуба "Ференцварош". Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщили в пресс-службе команды.

17 января "Пари Нижний Новгород" объявил о переходе футболиста в "Ференцварош".

"Эдгар уже провел тренировку с командой. Тренер будет решать по поводу его участия в товарищеском матче против "Мольде" 21 января", - говорится в сообщении.

Севикян выступал за нижегородскую команду с июля 2022 года. В сентябре 2023 года Севикян был вызван на учебно-тренировочный сбор национальной команды России, но заявил, что принял решение выступать за сборную Армении. Футболист играл за молодежные и юниорские российские сборные.

Чемпионат Венгрии возобновится после перерыва в начале февраля.