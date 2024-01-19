В программу Игр БРИКС вошли 29 видов спорта

Соревнования пройдут с 12 по 23 июня в Казани

КАЗАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Программа Игр БРИКС, которые пройдут в Казани летом 2024 года, включает 29 видов спорта, в том числе баскетбольное и футбольное двоеборье в формате "фиджитал". Об этом журналистам рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"В спортивной программе будет даже больше дисциплин, чем было на Универсиаде. Не 27, а 29 видов спорта. Единственное, здесь было бы сложно провести соревнования именно по игровым видам спорта. Мы убрали крупные турниры по футболу, баскетболу, волейболу. Перевели это все либо в пляжный формат, либо "3 на 3". В том числе мы взяли две дисциплины из фиджитал-спорта. У нас будет фиджитал-баскетбол и фиджитал-футбол", - рассказал Леонов.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.