Саутин предложил пригласить в сборную России по прыжкам в воду китайского тренера

Первый вице-президент Российской федерации прыжков в воду заявил, что российские спортсмены отстают в физподготовке

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российской федерации прыжков в воду стоит пригласить для работы со сборной страны китайского тренера. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, первый вице-президент федерации Дмитрий Саутин.

На этой неделе Светлана Моисеева покинула пост главного тренера сборной России.

"Я вижу, что мы отстаем в физподготовке, недорабатываем в "подкачках". Вроде ребята исполняют все прыжки по сложной программе, но все равно чего-то не хватает. Китайские тренеры работают по всему миру, практически во всех сборных, и мы видим, что, возможно, благодаря этому их спортсмены сейчас подтянулись [к лидирующим позициям]".

"А мы стали отставать. В Китае много профессиональных тренеров, поэтому к ним можно присмотреться. Пока все только на словах, но это хорошая идея", - отметил он.

Китайские спортсмены в последние годы доминируют в прыжках в воду, побеждая практически во всех дисциплинах на главных международных стартах.

На последней Олимпиаде российские прыгуны в воду завоевали одну награду - Александр Бондарь и Виктор Минибаев в Токио стали третьими в синхронных прыжках с вышки.