Матыцин считает маловероятным участие отобравшихся на Олимпиаду спортсменов в Играх БРИКС

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани, Олимпиада - с 26 июля по 11 августа в Париже

КАЗАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Маловероятно, что спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпийские игры в Париже, примут участие в Играх БРИКС. Такое мнение журналистам высказал министр спорта России Олег Матыцин.

"Это разные форматы проведения соревнований. Думаю, что маловероятно, так как спортсмены, которые прошли квалификацию, готовятся к выступлению в Париже", - сказал Матыцин.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет в декабре сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду исключительно в нейтральном статусе, причем только представителей индивидуальных видов спорта и дисциплин, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами.