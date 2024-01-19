Камельзон считает, что теннисист Рублев нашел победную игру

Заслуженный тренер России отметил, что теннисист успел привыкнуть к климату и условиям в Австралии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев нашел свою победную игру на Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

Ранее Рублев победил американца Себастьяна Корду и вышел в четвертый круг турнира.

"Это прекрасная победа, видно, что Андрей прибавил в классе и нашел свою победную игру. Его команда очень грамотно подошла к подготовке к турниру, он успел привыкнуть к климату, к условиям в Австралии, и это дало плоды. У него есть возможность двигаться дальше, и я хочу поздравить Андрея и всех тех, кто следит за его работой на профессиональной теннисной арене", - сказал Камельзон.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Призовой фонд в 2024 году составляет более $57,8 млн. Действующим победителем соревнования является серб Новак Джокович.