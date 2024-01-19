Ольховский назвал уверенной победу теннисиста Рублева в матче Australian Open с Кордой

Андрей Рублев обладает высокой средней скоростью игры, подчеркнул Андрей Ольховский

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев показал стабильную игру и одержал уверенную победу над американцем Себастьяном Кордой в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (8:6), 6:4 в пользу россиянина.

"У Андрея очень высокая средняя скорость игры, поэтому все его соперники вынуждены идти на риск. Если пассивно против него играть, он усиливает давление. Против Корды он очень сильно и уверенно отыграл, он показывает классный теннис сейчас", - сказал Ольховский.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Призовой фонд в 2024 году составляет более $57,8 млн. Действующим победителем соревнования является серб Новак Джокович.