Фигуристы Прокопец и Васькович перешли в группу Масленниковой и Авербуха

Ранее дуэт тренировался в группе тренеров Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой и Ольги Рябининой

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Фигуристы Александра Прокопец и Александр Васькович, выступающие в танцах на льду, перешли в группу Елены Масленниковой и Ильи Авербуха. Об этом ТАСС рассказала Прокопец.

Ранее дуэт тренировался в группе тренеров Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой и Ольги Рябининой.

"С нового года мы с Сашей тренируемся у Елены Станиславовны и Ильи Изяславовича в центре Нины Мозер на катке "Вдохновение". Сейчас активно тренируемся и готовимся к соревнованиям", - рассказала Прокопец.

Прокопец 18 лет, Васьковичу - 23. На прошедшем в декабре чемпионате России дуэт занял девятое место. В сезоне-2022/2023 пара стала четвертой в финале Кубка России и выиграла чемпионат Москвы.