Матыцин: в Играх БРИКС ожидается участие порядка 5 тыс. спортсменов из более 60 стран

Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня

КАЗАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Организаторы Игр БРИКС в Казани ожидают участия порядка 5 тыс. спортсменов из более 60 стран. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

"По нашей инициативе и по согласованию с коллегами из стран БРИКС принято решение провести Игры БРИКС 2024 года в открытом формате, принципа равного и недискриминационного допуска придерживаются все участники альянса, мы обеспечиваем равные возможности спортсменам из всех стран свободно участвовать в турнире без санкций и ограничений под флагом своей страны и с исполнением гимна страны-победителя. На Игры БРИКС в Казани мы ожидаем порядка 5 тыс. участников из более 60 стран, подготовка осуществляется на основании разработанного и согласованного плана мероприятий, включающего обеспечение готовности всей инфраструктуры и сервисов, организацию культурной и волонтерской программ, санитарно-противоэпидемических мероприятий. Одним из ключевых направлений является обеспечение безопасности участников и гостей мероприятия, это всегда наш приоритет. Будем рады видеть всех в Казани на Играх БРИКС", - сказал Матыцин.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В программу соревнований вошли бокс, брейкинг, пляжный волейбол, пляжный гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, карате, корэш, борьба на поясах, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, синхронное плавание, скейтбординг, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, ушу, фехтование, баскетбольное двоеборье, футбольное двоеборье, художественная гимнастика, шахматы, тяжелая атлетика, бадминтон и конный спорт. Баскетбольное и футбольное двоеборье состоит из двух этапов - цифрового и физического, команды сражаются в симуляторе и на реальной площадке.