Чесноков считает, что Хачанов одержал непростую победу в третьем круге Australian Open

Российский теннисист обыграл чеха Томаша Махача в четырех сетах

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов много раз мог проиграть геймы на своей подаче в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), поэтому его победа была непростой. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Хачанов обыграл чеха Томаша Махача со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5). "Чем быстрее Хачанов играл на Махача, тем комфортнее чеху было. Во втором сете Хачанов проигрывал с брейком, но потом его соперник отвратительно сыграл на своей подаче. В четвертой партии Карен много раз мог отдать свою подачу, я не знаю, как он выкарабкался. Считаю, что Карен одержал очень непростую и очень хорошую победу, потому что Махач потрясающе играл на этом турнире", - сказал Чесноков.

Также он оценил победу Андрея Рублева над американцем Себастьяном Кордой (6:2, 7:6 (8:6), 6:4). "Рублев играл здорово, он практически не давал шансов на своей подаче. Корда тоже хорошо разыгрывал свои подачи, двигал Рублева по всему корту, ставил его в неудобные ситуации. Андрей здорово отыграл на тай-брейке, в решающие моменты вытащил невероятные мячи и третью партию спокойно довел до победы, а в последнем гейме просто не было никаких розыгрышей", - отметил собеседник агентства.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Призовой фонд в 2024 году составляет более $57,8 млн. Действующим победителем соревнования является серб Новак Джокович.