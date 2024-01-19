Чесноков назвал чудом выход Андреевой в четвертый круг Australian Open

По мнению эксперта, француженка Диан Парри играла лучше россиянки

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Французская теннисистка Диан Парри играла интереснее и лучше Мирры Андреевой в матче третьего круга Australian Open, поэтому победа россиянки является чудом. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5) в пользу Андреевой. В третьем сете россиянка проигрывала со счетом 1:5.

"Мне очень понравилась французская девочка, она здорово играла. Мне кажется, она играла интереснее и лучше Андреевой. Я не знаю, как Мирра сумела отыграться, это просто чудо. С другой стороны, в женском теннисе все возможно, однако здорово, что она не сдалась и проявила характер", - сказал Чесноков.

Также он оценил победу Марии Тимофеевой над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей - 7:6 (9:7), 6:3. "Тимофеева одержала потрясающую победу, Хаддад-Майя играет очень стабильно, обыграть такую соперницу очень престижно. Она немного нервничала на матчболах, но сумела удержать победу. Приятно, что наши девочки продолжают радовать нас своей игрой и результатом", - отметил собеседник агентства.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).