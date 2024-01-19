Владимир Филатов вошел в тренерский штаб хоккейного клуба "Торпедо"

Ранее нижегородский клуб подписал новый контракт с главным тренером Игорем Ларионовым

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Бывший главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов вошел в тренерский штаб клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор нижегородской команды Александр Харламов.

"У нас добавляется еще один тренер, Владимир Филатов. Он уже приступил к работе с сегодняшнего дня. Контракт у него до конца сезона, но понятное дело, с дальнейшей пролонгацией. Михаил Васильев, Эдуард Занковец и Николай Хабибулин - все остаются на своих местах", - сказал Харламов.

В пятницу "Торпедо" объявило о подписании нового трехлетнего контракта с главным тренером команды Игорем Ларионовым.

Филатову 38 лет, ранее он возглавлял юниорскую сборную России (игроки до 18 лет), в 2021 году команда под его руководством стала победителем Кубка Глинки/Гретцки. Также специалист возглавлял петербургский клуб Молодежной хоккейной лиги "СКА-1946", клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) "Омские Крылья". Филатов работал в тренерских штабах сборной России, а также в молодежных командах российской сборной.