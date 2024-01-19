Ласицкене заявила, что недовольна своими прыжками на турнире в Челябинске

Победительница Олимпийских игр заняла третье место с результатом 1,90 метра

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене недовольна своим выступлением на Мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске, однако не испытывает чувства тревоги за свое здоровье и планирует улучшать результаты. Об этом она рассказала журналистам.

В пятницу Ласицкене заняла третье место на турнире в Челябинске, взяв высоту 1,90 м. Первое место заняла белоруска Карина Демидик (1,92 м).

"Результатом сегодняшним я недовольна, но я доверяю своему тренеру, мне нужно двигаться вперед и ни в коем случае не расстраиваться. Следующий старт у меня запланирован 23 января в Москве, это Мемориал Озолина и Дьячкова, затем меня ждет "Битва полов", "Русская зима" и чемпионат России", - сказала Ласицкене.

"Я очень рада тому, что мой организм позволяет мне прыгать, у меня нет чувства тревоги за свое здоровье. Мне остается только работать над техническими моментами. Сегодняшнее свое выступление я с тренером еще не обсуждала, но вообще он говорит, что мы сейчас пристреливаемся и адаптируемся в соревновательной среде. Для начала сезона это нормально", - добавила олимпийская чемпионка.

Ласицкене 31 год, она является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018).