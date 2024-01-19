Тарпищев: Рублев набрал оптимальную для себя форму на Australian Open

Россиянин победил американца Себастьяна Корду и вышел в четвертый круг турнира

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев прибавляет по ходу Australian Open и набрал оптимальную для себя форму. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В пятницу Рублев со счетом 6:2, 7:6 (8:6), 6:4 победил американца Себастьяна Корду и вышел в четвертый круг турнира.

"Андрей хорошо играл и почти не оставил шансов сопернику. Приятно, что по ходу турнира он прибавляет и сейчас уже в той форме, которая у него оптимальная. К сожалению, у Рублева тяжелая сетка, но будем надеяться на лучшее", - сказал Тарпищев.

В следующем круге Рублев сыграет с десятой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минауром.