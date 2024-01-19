Матч женских волейбольных клубов "Динамо - Ак-Барс" и "Уралочка" перенесли из-за непогоды

"Уралочка" не смогла вылететь в Казань из-за сложных погодных условий и отмены множества рейсов в казанском аэропорту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Матч женской волейбольной Пари-Суперлиги между "Динамо - Ак-Барсом" и "Уралочкой-НТМК" не состоится. Это связано с тем, что "Уралочка" не смогла вылететь в Казань из-за непогоды, сообщила пресс-служба уральского клуба.

Матч 17-го тура чемпионата России был запланирован на 20 января в Казани.

"В связи с погодными условиями в Казани матч 17-го тура Пари-Суперлиги "Динамо - Ак-Барс" - "Уралочка-НТМК" завтра не состоится. Из-за сложных погодных условий и отмены множества рейсов в казанском аэропорту наша команда не смогла вылететь на предстоящий матч", - отмечается в заявлении.

Ранее 44 рейса задержались на прилет и вылет в аэропорту Казани из-за погодных условий. Восемь самолетов, летевшие в Казань, ушли на запасные аэродромы.