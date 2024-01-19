Тарпищев рассказал, за счет чего 16-летняя Андреева вышла в четвертый круг Australian Open

По мнению главы Федерации тенниса России, спортсменка одержала волевую победу над француженкой Диан Парри благодаря превосходству в физической подготовке

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла француженку Диан Парри в тяжелом матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) за счет физики. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5) в пользу Андреевой. В третьем сете 16-летняя россиянка проигрывала со счетом 1:5.

"У Андреевой был тяжелый матч, француженка тактически грамотно играла, но наша теннисистка справилась. Радует то, что она физически переиграла соперницу к концу матча, та "поднаелась" и уступила. Андреева молодец, что не пошла у нее на поводу, а продолжила играть в свой теннис. Для себя она играет не очень чисто, но в целом нормально", - сказал Тарпищев.

В следующем круге Андреева сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.