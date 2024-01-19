Стали известны участники финальной части чемпионата России по прыжкам среди фигуристов

Лучшие результаты в квалификации показали Аделия Петросян, Арсений Федотов и пара Анастасии Мишина и Александра Галлямова

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Фигуристы Аделия Петросян, Арсений Федотов и пара Анастасии Мишина и Александра Галлямова стали победителями квалификации чемпионата России по прыжкам. Турнир проходит в Москве на "ЦСКА-Арене".

Петросян заняла первое место, набрав 30,95 балла. Второй стала Маргарита Базылюк (29,16 балла), третьей - Елена Костылева (24,48). Также в финал вышли Алена Принева, Мария Гордеева, Екатерина Кольцова, Виктория Морозова, Арина Мохова, Софья Муравьева, Диана Мильто, Алена Жилина и Надежда Понтелеенко.

Федотов набрал 32,58 балла, вторым у мужчин стал Петр Гуменник (31,40), третье место занял Лев Лазарев (30,87). Другими финалистами стали Глеб Лутфуллин, Михаил Терновский, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Иван Попов, Макар Игнатов, Владислав Дикиджи, Николай Колесников и Григорий Федотов.

В соревнованиях пар Мишина и Галлямов набрали 21,24 балла, вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (19,96), третьими - Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (19,74). Другими парами, вышедшими в финал, стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Кира Доможирова и Илья Вегера, Влада Селиванова и Виктор Потапов, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

Чемпионат России по прыжкам проводится во второй раз и завершится 21 января. Впервые соревнования прошли в 2022 году.