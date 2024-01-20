Тренера сборной Танзании отстранили от Кубка африканских наций за оскорбление соперника

Адель Амруш заявил, что марокканцы имеют особую власть в африканском футболе и влияют на назначение судей

ТАСС, 20 января. Дисциплинарный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) дисквалифицировал главного тренера сборной Танзании бельгийца Аделя Амруша на восемь матчей за оскорбительные высказывания в адрес команды Марокко. Об этом сообщает портал Supersport.

Инцидент произошел после матча первого тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Танзании и Марокко (0:3). В интервью Алжирскому телевидению после матча Амруш заявил, что марокканцы имеют особую власть в африканском футболе и влияют на назначение судей. Также тренер вспомнил, как CAF отказалась переносить время начала домашнего матча команды Танзании против сборной Марокко в ноябре 2023 года с вечера на день.

Федерация футбола Марокко направила жалобу в CAF, после чего Амруш был дисквалифицирован. Исполняющим обязанности главного тренера сборной Танзании назначен Хемед Морокко.

После первого тура танзанийцы занимают последнее место в группе F, не набрав очков. Лидируют марокканцы (3 очка), следом за ними идут команды Замбии и ДР Конго (по 1). Следующий матч сборная Танзании проведет 21 января против команды Замбии.