"Бостон" впервые в сезоне проиграл дома в матче НБА, прервав клубную рекордную серию

До встречи с "Денвером" "Бостон" в текущем сезоне не уступал на своей площадке 20 игр подряд

ТАСС, 20 января. "Бостон" со счетом 100:102 уступил "Денверу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал Джамал Мюррей из "Денвера", на счету которого 35 очков. У "Бостона" больше всех очков набрал Деррик Уайт - 24 очка.

"Бостон" впервые в сезоне не смог победить на своей площадке. Ранее команда показала лучший результат в истории клуба, со старта регулярного чемпионата выиграв 20 домашних матчей подряд.

Клуб из Бостона возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата, на его счету 32 победы в 42 матчах. "Денвер", являющийся действующим чемпионом НБА, занимает третье место в Западной конференции с 29 победами после 43 игр. Обе команды проведут следующие матчи на выезде в ночь на 22 января по московскому времени: "Бостон" встретится с "Хьюстоном", "Денвер" - с "Вашингтоном".