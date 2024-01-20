"Миннесота" обыграла "Флориду" в матче НХЛ, Капризов оформил дубль

Российский нападающий также отметился результативной передачей и был признан первой звездой встречи

ТАСС, 20 января. "Миннесота" со счетом 6:4 победила "Флориду" в гостевой встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Миннесоты" отметились Кирилл Капризов (3-я, 41-я минуты), Райан Хартман (24, 60), Йоэль Эриксон Эк (28) и Матс Цуккарелло (31). У проигравших отличились Аарон Экблад (21), Ээту Луостаринен (39), Антон Лунделль (49) и Густам Форслинг (49). Капризов, впервые за время выступления в НХЛ ставший автором двух голов в большинстве, также записал на свой счет результативную передачу и стал первой звездой матча. Его соотечественник вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 11 из 15 бросков и был заменен после четвертой пропущенной шайбы спустя 30 минут игры. В то же время замену голкипера произвела "Миннесота" - вместо получившего травму Марка-Андре Флёри на лед вышел Филип Густавссон.

"Флорида" потерпела четвертое поражение подряд, команда занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 58 очков в 45 матчах. "Миннесота" идет седьмой в Центральном дивизионе с 43 очками после 45 игр. В следующем матче "Флорида" в ночь на 23 января по московскому времени встретится на выезде с "Нэшвиллом". "Миннесота" днем ранее проведет гостевую встречу с "Каролиной".

В других матчах игрового дня "Каролина" дома победила "Детройт" (4:2). На счету российского нападающего Андрея Свечникова победная шайба и результативный пас, его признали второй звездой встречи. Его одноклубник защитник Дмитрий Орлов отметился голевым пасом. Форвард "Детройта" Клим Костин отличился заброшенной шайбой. "Нью-Джерси" на выезде обыграл "Коламбус" (4:1), у проигравшей команды результативную передачу на свой счет записал нападающий Егор Чинахов. "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде уступил "Чикаго" (3:4 ОТ). Защитник гостей Александр Романов отметился передачей в эпизоде с голом, который позволил перевести игру в овертайм. Вратарь нью-йоркской команды Илья Сорокин отразил 20 бросков из 24.