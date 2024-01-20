Хоккеист "Спартака" предположил, когда сборная Белоруссии будет играть на высоком уровне

Егор Чезганов отметил прогресс игроков, представляющих новое поколение белорусских спортсменов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новое поколение хоккеистов сборной Белоруссии через два года будет показывать высокий уровень игры. Такое мнение ТАСС высказал нападающий московского "Спартака" и национальной команды Белоруссии Егор Чезганов.

На данный момент в российских клубах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступает 20 белорусских игроков.

"Много тренеров, строится достаточно количество ледовых дворцов. Идет такое большое поколение, оно будет только расти. Например, наша жлобинская школа имеет несколько воспитанников, которые играют в КХЛ, от этого такие плоды. Думаю, через года два сборная Белоруссии будет на высоком уровне", - сказал Чезганов.

В составе сборной Белоруссии Чезганов выиграл Кубок Первого канала (2022). 21-летний форвард с 2022 года выступает в системе "Спартака", в нынешнем сезоне КХЛ он провел шесть матчей.