Чесноков сравнил теннисистку Соболенко с танком

На Australian Open белоруска в трех сыгранных сетах из шести не отдала соперницам ни гейма

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Белорусская тенниска Арина Соболенко потрясающе играет на Australian Open и идет по турнирной сетке уверенно, как танк. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Соболенко находится в очень хорошей форме. Она потрясающе играет и громит соперниц одну за другой, не оставляя им ни единого шанса. Она сметает всех на своем пути и идет по сетке как танк", - сказал Чесноков.

В пятницу Соболенко в третьем круге разгромила украинку Лесю Цуренко со счетом 6:0, 6:0. Ранее на турнире она победила немку Эллу Зайдель (6:0, 6:1) и чешку Бренду Фрухвиртову (6:3, 6:2). В воскресенье Соболенко сыграет за выход в четвертьфинал с американкой Амандой Анисимовой.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).