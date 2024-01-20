Гавриков считает правильным решение хоккеиста Мальцева перейти в "Спартак"

Михаил Мальцев 8 декабря сообщил о переходе из "Лос-Анджелеса" в "Спартак" на правах аренды

ТАСС, 20 января. Нападающий Михаил Мальцев принял правильное решение, перейдя из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" в московский "Спартак". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал российский защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков.

Мальцев сообщил о переходе в "Спартак" на правах аренды 8 декабря 2023 года.

"Как я вижу, решение уехать в "Спартак" - правильное. Хорошая команда, с приличным составом. С такими партнерами он будет играть много и найдет свою игру. Можно было остаться в Американской хоккейной лиге (АХЛ), но он и так провел там много времени", - отметил Гавриков.

"Здесь [в "Лос-Анджелесе"] по составу перед входом в сезон все было четко. Я понимал, что Мише будет сложно, так как тренер не будет ничего менять и искать новые сочетания, если уже все работает. По центрфорвардам у нас нет проблем, поэтому он попал бы в состав, только если бы кто-то травмировался. А так не думаю, что ему здесь дали бы шанс", - добавил защитник "Лос-Анджелеса".

В нынешнем регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги Мальцев в 9 матчах за "Спартак" набрал 6 (1+5) очков. Нападающий не выходил на лед с 9 января из-за перелома пальца.

Мальцеву 25 лет, в текущем сезоне он провел 21 матч за клуб "Онтарио Рейн", который выступает в АХЛ и является фарм-клубом "Лос-Анджелеса", и набрал 14 очков (4+10) по системе "гол+пас". Прошлый сезон россиянин провел в системе "Колорадо", сыграв 5 матчей за основную команду в НХЛ и не отметившись результативными действиями.