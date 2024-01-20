Футболист Умяров считает, что "Спартак" может догнать "Краснодар" в таблице РПЛ

Столичный клуб отстает от "Краснодара" на восемь очков

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" может догнать в таблице лидера чемпионата России по футболу "Краснодар". Такое мнение журналистам высказал полузащитник столичной команды Наиль Умяров.

В субботу футболисты "Спартака" проходят медицинское обследование.

"[Ставим] самые амбициозные задачи. Хочется побеждать, играть по максимуму. Понятное дело, что с таким составом, уровнем игроков пятое место - это не то, где мы хотим находиться, "Краснодар" возможно догнать", - отметил Умяров.

"Все отлично, никаких отклонений нет. Мы индивидуально тренируемся, не считаю, что это проблема, тем более начало сезона перенесли. Никаких болячек нет", - добавил он.

"Спартак" после 18 туров набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. "Краснодар" лидирует с 38 очками.