Гавриков считает, что Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ хорошо играет на партнеров

Александр Овечкин в текущем сезоне забросил 8 шайб и сделал 20 результативных передач

ТАСС, 20 января. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) хорошо играет на партнеров по команде. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал российский защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков.

В текущем сезоне Овечкин в 40 играх регулярного чемпионата забросил 8 шайб и сделал 20 результативных передач.

"Щелчок точно не ослаб, бросок никуда не делся. Тренер, да, пришел другой, может, система поменялась, играет на партнеров. Все ждут броска, а он делает скрытую передачу. И все - вратарь и защитники уехали, и партнер забивает гол", - отметил Гавриков.

"Для меня он тот же человек, который может забивать и умеет делать разницу для команды. Все прекрасно понимают, насколько он великий игрок и снайпер, свои голы он забьет. Не всегда у тебя все будет получаться, спады бывают у всех, но сколько времени Саша уже показывает, что он лучший. Не сомневаюсь, что он будет в порядке", - добавил он.

Гавриков также выразил уверенность в том, что Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки. 38-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ с 830 голами. На счету Гретцки 894 шайбы.