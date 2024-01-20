Хоккеисты московского "Динамо" О'Делл и Пакетт не сыграют с минским "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов после матча с "Нефтехимиком" сообщил, что на тренировке перед игрой отсутствовали 10 человек по причине болезни

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Канадские нападающие московского "Динамо" Эрик О'Делл и Седрик Пакетт не примут участия в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" в Москве и начнется в 13:00 мск.

18 января на пресс-конференции после матча с нижнекамским "Нефтехимиком" (1:2) главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов сообщил, что на тренировке перед игрой отсутствовали 10 человек по причине болезни.

О'Делл в текущем сезоне в 49 матчах набрал 41 (21 заброшенная шайба + 20 результативных передач) очко. Пакетт провел 51 матч, в активе форварда 32 (19+13) очка.

Московское "Динамо" с 72 очками в 52 матчах занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" набрало 51 очко после 51 игры и располагается на 8-й строчке Запада.