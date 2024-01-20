Первая ракетка мира Свёнтек проиграла в третьем круге Australian Open

Польская теннисистка в трех сетах уступила представительнице Чехии Линде Носковой

СИДНЕЙ, 20 января. /ТАСС/. Лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Ига Свёнтек из Польши уступила представительнице Чехии Линде Носковой в матче третьего круга Australlian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Носковой, которая выступает на турнире без номера посева. Свёнтек была посеяна под первым номером. В четвертом круге спортсменка из Чехии сыграет с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной (19-й номер посева) и швейцаркой Викторией Голубич (без номера посева).

Прервалась серия из 18 побед польской теннисистки, она не проигрывала с сентября 2023 года. Тогда она уступила россиянке Веронике Кудерметовой в четвертьфинале турнира WTA в Токио. В 2022 году Свёнтек дошла до четвертьфинала Australian Open, показав лучший результат на данном турнире. В 2023 году полька проиграла в матче третьего круга представительнице Казахстана Еленой Рыбакиной, которая позднее дошла до финала соревнований. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.

Свёнтек 22 года, в апреле 2022-го польская спортсменка возглавила мировой рейтинг, пробыв в качестве первой ракетки мира 75 недель. В сентябре спортсменка утратила лидирующую позицию, однако вернулась на нее в ноябре. На счету Свёнтек 17 титулов под эгидой WTA. Она четыре раза становилась победительницей турниров Большого шлема: трижды побеждала на Roland Garros (2020, 2022, 2023) и один раз - на US Open (2022).

Носковой 19 лет, она занимает 50-е место в мировом рейтинге. Спортсменка не побеждала на турнирах WTA. Выход в четвертый круг Australian Open является лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема, ранее она не проходила далее второго раунда.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).