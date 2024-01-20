Хоккеист Гавриков рассказал, что в прошлом сезоне его могли обменять в "Бостон"

Российского защитника в прошлом сезоне обменяли из "Коламбуса" в "Лос-Анджелес"

ТАСС, 20 января. Российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес" Владислава Гаврикова по ходу прошлого сезона могли обменять из "Коламбуса" в "Бостон". Об этом Гавриков сообщил "Спорт-Экспрессу".

В прошлом сезоне Гавриков был обменян из "Коламбуса" в "Лос-Анджелес". Летом российский защитник подписал новый контракт с клубом из Калифорнии на 2 года.

"Бостон" был [в числе претендентов] сто процентов. Я был практически уверен, что еду туда. Меня вывели из состава "Коламбуса", и я не играл почти три недели. Но по какой-то причине они не завершили сделку, и "Брюинз" взяли Диму Орлова", - рассказал Гавриков.

Гаврикову 28 лет, за "Коламбус" он выступал с 2019 года. В Континентальной хоккейной лиги защитник играл за ярославский "Локомотив" и петербургский СКА. В составе сборной России Гавриков стал олимпийским чемпионом 2018 года и дважды бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).