Федотов объяснил, почему ЦСКА закончил первую часть сезона РПЛ на восьмом месте

Главный тренер армейцев Владимир Федотов отметил, что клубу не хватило плотности состава из-за большого числа травм

ТАСС, 20 января. Московскому футбольному клубу ЦСКА не хватило плотности состава в первой части нынешнего сезона из-за большого числа травм. Такое мнение высказал главный тренер армейцев Владимир Федотов, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

ЦСКА по итогам 18 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 28 очками.

"Никогда не бывает одной составляющей, - сказал Федотов. - После тяжелого сезона летом у нас не все начали своевременно тренироваться, у некоторых были повреждения, которые не успели залечить. Прошлый сезон многие заканчивали на уколах, нам просто не хватило времени для восстановления. Те же Мойзес и Иван Обляков влились практически без подготовки".

"Футбол - командный вид спорта. Если все одинаково хорошо готовы, команда дает результат, было и много позитивного, были хорошие отрезки. К сожалению, в некоторых матчах мы теряли очки в добавленное время. Отрезок несбалансированный, сказались и травмы Игоря Дивеева, Максима Мухина, нам не хватило плотности состава", - добавил главный тренер красно-синих.

В следующем туре РПЛ ЦСКА сыграет на своем поле против "Оренбурга". Встреча пройдет в начале марта.