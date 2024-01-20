Главный тренер клуба КХЛ "Нефтехимик" рассказал подробности о нападении на него

Инцидент произошел в Нижнекамске

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Главному тренеру нижнекамского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Олегу Леонтьеву не потребовалась госпитализация после нападения на него незнакомцев. Об это Леонтьев рассказал ТАСС.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что на Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске.

"Ничего страшного, пару швов наложили, и все нормально, это было до тренировки. Шел по тропинке, идет троица, толкают меня. Я спрашиваю: "Ты что делаешь?" В ответ один из них с разворота без разговоров ударил меня", - сказал Леонтьев.

"Я спрашиваю: "Ты знаешь, кто я?" Он меня узнает, те двое тоже узнали меня, тот убежал, те - за ним. Я записал их на видео. Пошел на арену, меня "зашили", все нормально, меня не госпитализировали, меня трудно уложить", - добавил главный тренер "Нефтехимика".

В "Нефтехимике" сообщили ТАСС, что ведут разбирательство по инциденту.

Леонтьеву 53 года, он возглавляет "Нефтехимик" с 2021 года. Команда из Нижнекамска набрала 53 очка в 54 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче "Нефтехимик" 21 января примет "Адмирал" из Владивостока.