Словацкий нападающий "Авангарда" Юрчо считает КХЛ лучшей лигой Европы

Томаш Юрчо в декабре заключил с омским клубом контракт до конца сезона

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Переход словацкого хоккеиста Томаша Юрчо в омский "Авангард" обусловлен желанием играть в лучшей лиге Европы. Об этом ТАСС рассказал Юрчо.

31-летний Юрчо в декабре заключил с омским клубом контракт до конца сезона, перейдя в "Авангард" из швейцарского "Давоса".

"Я играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сейчас выступаю в лучшей лиге Европы. У меня нет впереди 20-30 лет, когда я могу играть, мне осталось сыграть еще несколько лет. И я это должен использовать", - сказал Юрчо.

Юрчо рассказал о различиях между КХЛ и швейцарской лигой. "Насчет различий - я был очень удивлен. В Швейцарии размер катков больше, хоккей другой, иногда это даже другой вид спорта, но обе лиги отличные. В России все ближе к воротам, что более опасно", - отметил хоккеист.

В НХЛ Юрчо выступал за "Детройт", "Чикаго", "Эдмонтон" и "Вегас". В составе "Шарлотт" в Американской хоккейной лиге стал обладателем Кубка Колдера.