Матч ВХЛ во дворце спорта Кузнецких металлургов прошел впервые с 2020 года

Новокузнецкий "Металлург" в домашнем матче обыграл "Горняк-УГМК" со счетом 4:1

ТАСС, 20 января. Хоккейный клуб "Металлург" из Новокузнецка впервые с 2020 года провел домашнюю игру во дворце спорта Кузнецких металлургов. В матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) хозяева со счетом 4:1 обыграли "Горняк-УГМК" из Верхней Пышмы.

Арена была построена в 1984 году. В 2020 году она была закрыта на реконструкцию. Дворец вмещает 6 810 зрителей. В 1999 году на арене прошел первый в России Матч звезд.

"Металлург" набрал 55 очков после 46 матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице. "Горняк-УГМК" с 55 очками в 47 играх располагается на 14-й строчке.

В следующем матче "Металлург" 22 января примет "Зауралье" из Кургана. "Горняк-УГМК" в тот же день на выезде сыграет с командой "Омские Крылья".