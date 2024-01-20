Фигуристы Осокина и Грицаенко выиграли чемпионат России по прыжкам в соревнованиях пар

Вторыми стали чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, выступающие в соревнованиях спортивных пар, стали победителями чемпионата России по прыжкам. Турнир проходит на "ЦСКА-Арене" в Москве.

В финале победители показали результат 28,25 балла. Второе место заняли чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (21,34 балла). Победители Олимпийских игр в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов остановились на стадии полуфинала. Вместе с ними бронзовыми призерами турнира стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Чемпионат России по прыжкам проводится во второй раз и завершится 21 января. Впервые соревнования прошли в 2022 году. Тогда личные соревнования проводились только в мужском и женском зачетах.