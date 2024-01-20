20 января, 12:21
КХЛ

Московское "Динамо" вышло в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Хоккеисты московского "Динамо". Сергей Савостьянов/ ТАСС
Хоккеисты московского "Динамо"
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Бело-голубые в субботу дома обыграли минское "Динамо" со счетом 4:1

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:1 обыграло минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 7 013 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе московского "Динамо" отметились Никита Гусев (25-я минута), Егор Римашевский (38) и Даниил Пыленков (42), Джордан Уил (59). У проигравших отличился Дмитрий Коробов (35).

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Гусев также сделал три результативные передачи, нападающий набрал 70 очков (19 заброшенных шайб + 51 голевая передача) в 53 играх текущем сезоне и является лучшим бомбардиром чемпионата. 31-летний нападающий установил рекорд "Динамо" по результативности за один регулярный чемпионат, превзойдя достижение Вадима Шипачева (68 очков), установленное в сезоне-2018/19. Гусев стал первым игроком в истории КХЛ, сделавшим больше 50 результативных передач за один сезон

Московское "Динамо" набрало 74 очка после 53 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ. Ранее место в розыгрыше Кубка Гагарина забронировали петербургский СКА и ярославский "Локомотив".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

52

29

5

1

3

1

13

136-102

74

2

Динамо М

53

26

6

3

1

3

14

166-122

74

3

СКА

53

30

2

3

1

1

16

168-110

72

4

Спартак

54

28

3

0

3

4

16

183-153

69

5

Торпедо

52

25

3

2

2

1

19

150-131

63

6

Северсталь

52

23

0

4

3

4

18

157-142

61

7

ЦСКА

52

24

2

1

0

4

21

150-122

58

8

Динамо Мн

52

18

4

1

2

3

24

137-142

51

9

Витязь

52

12

3

2

3

3

29

110-179

40

10

Куньлунь РС

55

9

4

4

2

4

32

122-187

40

11

Сочи

52

12

1

2

0

6

31

127-199

36

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

54

27

6

2

3

3

13

172-136

76

2

Авангард

52

24

9

3

0

3

13

155-129

75

3

Салават Юлаев

52

28

3

1

2

2

16

153-112

68

4

Автомобилист

55

21

5

4

3

3

19

133-126

66

5

Лада

54

21

2

3

2

9

17

135-136

63

6

Ак Барс

52

23

6

1

0

2

20

131-112

62

7

Трактор

53

22

5

1

2

4

19

139-124

62

8

Нефтехимик

54

17

4

1

4

5

23

124-163

53

9

Амур

52

17

2

2

5

4

22

117-136

51

10

Сибирь

53

16

2

3

3

6

23

118-142

51

11

Барыс

52

10

4

5

2

4

27

119-156

44

12

Адмирал

52

9

3

3

6

5

26

109-150

41

  

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