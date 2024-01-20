Московское "Динамо" вышло в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:1 обыграло минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 7 013 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе московского "Динамо" отметились Никита Гусев (25-я минута), Егор Римашевский (38) и Даниил Пыленков (42), Джордан Уил (59). У проигравших отличился Дмитрий Коробов (35).
Гусев также сделал три результативные передачи, нападающий набрал 70 очков (19 заброшенных шайб + 51 голевая передача) в 53 играх текущем сезоне и является лучшим бомбардиром чемпионата. 31-летний нападающий установил рекорд "Динамо" по результативности за один регулярный чемпионат, превзойдя достижение Вадима Шипачева (68 очков), установленное в сезоне-2018/19. Гусев стал первым игроком в истории КХЛ, сделавшим больше 50 результативных передач за один сезон
Московское "Динамо" набрало 74 очка после 53 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ. Ранее место в розыгрыше Кубка Гагарина забронировали петербургский СКА и ярославский "Локомотив".
1
Локомотив
52
29
5
1
3
1
13
136-102
74
2
Динамо М
53
26
6
3
1
3
14
166-122
74
3
СКА
53
30
2
3
1
1
16
168-110
72
4
Спартак
54
28
3
0
3
4
16
183-153
69
5
Торпедо
52
25
3
2
2
1
19
150-131
63
6
Северсталь
52
23
0
4
3
4
18
157-142
61
7
ЦСКА
52
24
2
1
0
4
21
150-122
58
8
Динамо Мн
52
18
4
1
2
3
24
137-142
51
9
Витязь
52
12
3
2
3
3
29
110-179
40
10
Куньлунь РС
55
9
4
4
2
4
32
122-187
40
11
Сочи
52
12
1
2
0
6
31
127-199
36
1
Металлург
54
27
6
2
3
3
13
172-136
76
2
Авангард
52
24
9
3
0
3
13
155-129
75
3
Салават Юлаев
52
28
3
1
2
2
16
153-112
68
4
Автомобилист
55
21
5
4
3
3
19
133-126
66
5
Лада
54
21
2
3
2
9
17
135-136
63
6
Ак Барс
52
23
6
1
0
2
20
131-112
62
7
Трактор
53
22
5
1
2
4
19
139-124
62
8
Нефтехимик
54
17
4
1
4
5
23
124-163
53
9
Амур
52
17
2
2
5
4
22
117-136
51
10
Сибирь
53
16
2
3
3
6
23
118-142
51
11
Барыс
52
10
4
5
2
4
27
119-156
44
12
Адмирал
52
9
3
3
6
5
26
109-150
41