Московское "Динамо" вышло в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Бело-голубые в субботу дома обыграли минское "Динамо" со счетом 4:1

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:1 обыграло минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 7 013 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе московского "Динамо" отметились Никита Гусев (25-я минута), Егор Римашевский (38) и Даниил Пыленков (42), Джордан Уил (59). У проигравших отличился Дмитрий Коробов (35).

Гусев также сделал три результативные передачи, нападающий набрал 70 очков (19 заброшенных шайб + 51 голевая передача) в 53 играх текущем сезоне и является лучшим бомбардиром чемпионата. 31-летний нападающий установил рекорд "Динамо" по результативности за один регулярный чемпионат, превзойдя достижение Вадима Шипачева (68 очков), установленное в сезоне-2018/19. Гусев стал первым игроком в истории КХЛ, сделавшим больше 50 результативных передач за один сезон

Московское "Динамо" набрало 74 очка после 53 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ. Ранее место в розыгрыше Кубка Гагарина забронировали петербургский СКА и ярославский "Локомотив".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 52 29 5 1 3 1 13 136-102 74 2 Динамо М 53 26 6 3 1 3 14 166-122 74 3 СКА 53 30 2 3 1 1 16 168-110 72 4 Спартак 54 28 3 0 3 4 16 183-153 69 5 Торпедо 52 25 3 2 2 1 19 150-131 63 6 Северсталь 52 23 0 4 3 4 18 157-142 61 7 ЦСКА 52 24 2 1 0 4 21 150-122 58 8 Динамо Мн 52 18 4 1 2 3 24 137-142 51 9 Витязь 52 12 3 2 3 3 29 110-179 40 10 Куньлунь РС 55 9 4 4 2 4 32 122-187 40 11 Сочи 52 12 1 2 0 6 31 127-199 36