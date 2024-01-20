Ольховский: теннисист Медведев показал свой настоящий уровень в матче с Оже-Альяссимом

Россиянин в воскресенье в трех сетах обыграл канадского спортсмена в матче третьего круга на Australian Open

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев играл практически безошибочно и показал свой настоящий уровень в матче третьего круга Australian Open против канадца Феликса Оже-Альяссима. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча прошла в субботу и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу россиянина. В матче второго круга Медведев отыгрался со счета 0-2 по сетам во встрече с финном финна Эмиля Руусувуори - 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0.

"Даня играл практически без ошибок, как он и умеет, когда находится в хорошей форме. Прошлый матч, который он провел на турнире, был нехарактерный для него, а здесь был настоящий Медведев, стена, которую очень сложно пробить. Отличный матч провел, эта победа добавит уверенности перед следующим кругом", - сказал Ольховский.

В матче за выход в четвертьфинал Медведев сыграет с португальцем Нуно Боржешем.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).