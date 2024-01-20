Бойкова и Козловский исполнят четверной выброс во второй день турнира по прыжкам

По словам фигуристки, в первый день паре не удалось исполнить элемент

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в спортивных парах, исполнят четверной выброс во второй день чемпионата России по прыжкам. Об этом журналистам рассказала Бойкова.

В соревнованиях спортивных пар победу одержали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, вторыми стали Бойкова и Козловский, третьими - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

"Мы сюда ехали в первую очередь получить удовольствие, это единственный турнир в сезоне, где ты не катаешь программу, не напрягаешься, делаешь элементы, получаешь удовольствие. Хотелось в день рождения выехать четверной выброс, на тренировках выезжали неоднократно. Сегодня не получилось, еще есть завтра, надеемся, что завтра все получится. Сегодня было близко, значит, завтра получится", - заявила Бойкова.

"Мы хотели сделать каскад риттбергер - дупель - дупель (двойной аксель - прим. ТАСС), нам сказали перестроиться, и я сделала фигню. Классно, что непредсказуемо, я после квалификации поняла, что нас ждет интересная развязка", - добавила спортсменка.

Козловский отметил, что четверной выброс на турнире по прыжкам стал инициативой Бойковой. "Саша большая молодец, если бы не ее стремление к покорению четверных высот, я бы вряд ли был человеком, который принуждал партнершу к таким действиям. Когда она сказала, что поехали делать четверной выброс, я смирился, сопровождал ее в этом приключении - выезд четверного сальхова. Завтра продолжается этот сериал. Очень интересный турнир с неожиданными поворотами", - заявил Козловский.

"Начинает напрягать, когда таймер начинает тикать. Я заходила на выброс со словами: "Отстаньте от меня", - добавила Бойкова.

Бойковой 22 год, Козловскому - 24 года, с мая они занимаются в группе Этери Тутберидзе, ранее они тренировались в группе Тамары Москвиной. Вместе они стали бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. В 2020 и 2023 годах фигуристы выиграли чемпионат России. В 2020 году пара выиграла чемпионат Европы, в 2019 и 2022 годах стала бронзовым призером турнира.