Правоохранительные органы занимаются ситуацией с нападением на тренера "Нефтехимика"

На Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске, тренер не получил серьезных повреждений

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Инцидентом с нападением на главного тренера нижнекамского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" Олега Леонтьева занимаются правоохранительные органы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что на Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске. Позднее тренер сообщил ТАСС, что не получил серьезных повреждений.

"20 января утром, отправляясь за машиной, главный тренер "Нефтехимика" встретил на своем пути трех молодых людей, которые неожиданно спровоцировали инцидент, в результате которого он вынужден был обратиться за медицинской помощью. Данным инцидентом занимаются правоохранительные органы. В данный момент Олег Юрьевич чувствует себя нормально и провел тренировку с командой", - сообщили в пресс-службе клуба.

Леонтьеву 53 года, он возглавляет "Нефтехимик" с 2021 года. Команда из Нижнекамска набрала 53 очка в 54 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче "Нефтехимик" 21 января примет "Адмирал" из Владивостока.