Камельзон: теннисисту Хачанову нужно сильно поработать для победы над Синнером

Соперники проведут встречу четвертого круга Открытого чемпионата Австралии в воскресенье

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Итальянский теннисист Янник Синнер не оставлял шансов своим соперникам на Открытом чемпионате Австралии, поэтому россиянину Карену Хачанову придется очень сильно поработать для того, чтобы одержать победу в матче четвертого круга турнира. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

"Синнер не оставлял своим соперникам никаких шансов, поэтому все хотят его обыграть. Он здорово играет, поэтому Хачанову придется очень сильно поработать для того, чтобы одержать победу. Мы можем только поболеть за Хачанова, но говорить о шансах бессмысленно, все зависит от того, как пойдет игра", - сказал Камельзон.

Матч между Хачановым и Синнером состоится 21 января.