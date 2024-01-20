Кудашов рассказал о сложностях с составом перед матчем КХЛ с минским "Динамо"

По словам главного тренера московского "Динамо", команде пришлось играть с листа из-за болезни ряда игроков

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов кардинально поменял состав команды на матч Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским "Динамо" по причине болезни игроков. Об этом Кудашов рассказал журналистам.

Москвичи обыграли в субботу соперника со счетом 4:1, встречу пропустили лидеры команды Эрик О'Делл и Седрик Пакетт. 18 января на пресс-конференции после матча с "Нефтехимиком" (1:2) Кудашов сообщил, что на тренировке перед игрой отсутствовали 10 человек по причине болезни.

"Произошли изменения в составе и тройках, поменялся функционал игроков, кому-то пришлось взвалить на себя забивные позиции, - сказал Кудашов. - Сложность в том, что вчера тренировался один состав, а с утра поменялся в корне. Пришлось играть с листа, поэтому время понадобилось для того, чтобы перестроиться".

В составе московского "Динамо" дебютировал 18-летний нападающий Алексей Зайцев. "Основа сегодня утром не тренировалась, а Зайцев и [Марио] Паталаха тренировались на малой арене с молодежной командой. Вчера тренировался боевой состав, [Егора] Петухова не было, а сегодня он появился. А кто тренировался, те сегодня не играли", - уточнил Кудашов.

В следующем матче "Динамо" 23 января примет столичный "Спартак".