Тарпищев: рукопожатие российской и украинской теннисисток доказало аполитичность спорта

Россиянка Влада Минчина и Елизавета Котляр из Украины пожали руки после матча на юниорском Australian Open

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Рукопожатие россиянки Влады Минчиной и украинки Елизаветы Котляр после матча первого круга юниорского Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) доказывает, что спорт находится вне политики. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу российской теннисистки. После матча спортсменки подошли к сетке и пожали руки.

"Они молодцы, что так поступили. Теннис всегда выделялся среди других видов спорта. Спорт вне политики - это было доказано", - сказал Тарпищев.

Из-за ситуации на Украине российские и белорусские спортсмены выступают на теннисных соревнованиях в нейтральном статусе. Украинские спортсменки отказались от традиционных рукопожатий с представительницами этих стран. По ходу текущего взрослого Открытого чемпионата Австралии Марта Костюк после матча не пожала руку россиянке Элине Аванесян, Леся Цуренко - белоруске Арине Соболенко, Даяна Ястремская - уроженке России Варваре Грачевой, которая с прошлого года выступает за сборную Франции.