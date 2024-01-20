Журова отметила личную смелость украинской теннисистки, пожавшей руку россиянке

Украинка Елизавета Котляр и россиянка Влада Минчева пожали друг другу руки после матча на юниорском Australian Open

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Украинская теннисистка Елизавета Котляр проявила личную смелость, пожав руку россиянке Владе Минчевой после матча на юниорском Australian Open. Такое мнение высказала ТАСС олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Котляр и Минчева пожали друг другу руки после матча, который завершился победой российской спортсменки - 6:2, 6:4.

"Девчонку на родине загнобят, скорее всего, за это, - сказала Журова. - Но порадуемся за этот поступок, слава богу, есть кто-то, кто считает это нормальным. Видимо, они могут быть знакомы, может, вместе тренировались. Бывает же такое, что общались, дружили, а потом страна приказала не жать руки".

"МОК и международным федерациям придется пересмотреть этот момент с рукопожатиями. Во многих видах спорта оно было обязательным, но, видимо, придется пересмотреть. Этот поступок - личная смелость спортсменки, но мы помним, чем такое заканчивается на ее родине", - добавила Журова.

Из-за ситуации на Украине российские и белорусские спортсмены выступают на теннисных соревнованиях в нейтральном статусе. Украинские спортсменки отказались от традиционных рукопожатий с представительницами этих стран. По ходу текущего взрослого Открытого чемпионата Австралии Марта Костюк после матча не пожала руку россиянке Элине Аванесян, Леся Цуренко - белоруске Арине Соболенко, Даяна Ястремская - уроженке России Варваре Грачевой, которая с прошлого года представляет Францию.