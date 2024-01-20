Тарпищев считает Даниила Медведева одним из фаворитов Australian Open

По мнению главы Федерации тенниса России, также основными претендентами на победу являются Новак Джокович, Карлос Алькарас и Янник Синнер

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев входит в число четырех претендентов на победу на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В субботу Медведев в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. В следующем круге россиянин встретится с португальцем Нуно Боржешем.

"Следующий матч тоже не из сложных, надеемся, после него он сохранит свежесть. В целом у мужчин фавориты известны - серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер. И Медведев среди них", - сказал Тарпищев.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).