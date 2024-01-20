В "Динамо" надеются, что все заболевшие игроки выздоровеют перед матчем КХЛ со "Спартаком"

На тренировке перед игрой с "Нефтехимиком" 18 января отсутствовали 10 игроков по причине болезни

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Спортивный директор московского "Динамо" Алексей Сопин выразил надежду, что все заболевшие игроки команды восстановятся к матчу Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком". Об этом Сопин рассказал ТАСС.

Бело-голубые обыграли в субботу минское "Динамо" со счетом 4:1 и вышли в плей-офф, встречу пропустили лидеры команды Эрик О'Делл и Седрик Пакетт. 18 января на пресс-конференции после матча с "Нефтехимиком" (1:2) главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов сообщил, что на тренировке перед игрой отсутствовали 10 человек по причине болезни.

"Мы надеемся, что все выздоровеют, доктора занимаются этим. Как показал опыт, в прошлый раз у нас заболело 11 человек, через 2 дня они поправились. Вчера Егор Петухов заболел, а сегодня вышел и играл, - сказал Сопин. - До вторника у нас еще есть два полных дня и вторник целый день. Будем надеяться, что ход болезни будет протекать так же, как у всех остальных, и за один-два дня они вернутся в строй".

"Динамо" могло выйти в плей-офф еще двумя днями ранее, но уступило дома "Нефтехимику". "Беспокойства тогда не было, мы прекрасно понимали, что ребята заболели, вирус гуляет. При том, что ребятам тяжело было играть с "Нефтехимиком", было большое количество моментов, не смогли просто выжать из них голы. Игру контролировали, было все достаточно нормально. Даже сегодня семь-восемь игроков не вышло, и молодые ребята из Молодежной хоккейной лиги получили шанс. Тем, кто играют на второстепенных ролях, надо было выходить на лидирующие позиции", - отметил Сопин.

В следующем матче "Динамо" дома 23 января примет "Спартак".