Федотов признался, что его мотивировал 1 млн рублей за победу на турнире по прыжкам

Фигурист рассказал, что сам не будет тратить призовые

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Победитель чемпионата России по прыжкам фигурист Арсений Федотов признался, что высокие призовые за победу на турнире являются для него мотивацией. Об этом он сообщил журналистам.

14-летний Федотов одержал победу в соревнованиях мужчин, набрав в финале 71,75 балла, второе место занял Иван Попов (66,61), третье - Лев Лазарев (52,25). За победу на турнире Федотов получил чек в один миллион рублей.

"Для меня было главное сделать свое, и у меня все получилось. Насколько важен этот чемпионат? На миллион рублей, - рассказал фигурист. - Вообще я не рассчитывал, что пройду так далеко. Мотивируют ли призовые? Само собой, но сам я их не трачу".

Фигурист отметил, что сам продумывал прыжки, которые будет прыгать в финале: "Когда я узнал, что в финале, в голове придумал, что я буду прыгать и согласовал это с тренерами".

В финальном раунде Федотов выполнил комбинацию из четверного лутца, тройного тулупа и трех двойных акселей, каскад из четверного лутца и тройного тулупа, четверной флип и четверной лутц.