Свищев назвал примером для спортивных функционеров рукопожатие россиянки и украинки

Украинская теннисистка Елизавета Котляр пожала руку россиянке Владе Минчевой после матча на юниорском Australian Open

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Украинская теннисистка Елизавета Котляр подала пример политикам, пожав руку россиянке Владе Минчевой после матча на юниорском Australian Open. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Котляр и Минчева пожали друг другу руки после матча, который завершился победой российской спортсменки - 6:2, 6:4.

"Личная смелость и храбрость украинской спортсменки, проявившей правильные манеры и уважение к сопернице, - сказал Свищев. - Это правильный пример для взрослых спортсменов и тех спортивных функционеров, у которых уже глаза из орбит вылезают в порывах загнобить собственных спортсменов различными запретами. Благодарить соперника и проявлять уважение - это база, которая должна быть вне зависимости от мировых политических процессов. Поведению совсем юной спортсменки должны последовать и взрослые, а также функционеры, занимающиеся политическими интригами".

Из-за ситуации на Украине российские и белорусские спортсмены выступают на теннисных соревнованиях в нейтральном статусе. Украинские спортсменки отказались от традиционных рукопожатий с представительницами этих стран. По ходу текущего взрослого Australian Open Марта Костюк после матча не пожала руку россиянке Элине Аванесян, Леся Цуренко - белоруске Арине Соболенко, Даяна Ястремская - уроженке России Варваре Грачевой, которая с прошлого года представляет Францию.