Хрюнов опроверг информацию о ранении бойца ММА Дацика в зоне СВО

Как сообщил промоутер, бойца покусали собаки

ТАСС, 20 января. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик не получал ранения в зоне специальной военной операции (СВО), его травма носит бытовой характер. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

Ранее боец Никита Ворожбитов в своем Telegram-канале сообщил, что Дацик получил ранение руки в зоне СВО.

"Он не был ранен в зоне СВО. Его покусали собаки", - сказал Хрюнов.

Дацику 43 года, на его счету 15 боев в ММА, в которых он одержал семь побед (три нокаутом). В боксе он провел 10 боев и одержал семь побед (четыре нокаутом).

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