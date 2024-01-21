"Нью-Джерси" провел церемонию введения тренера Брылина в Зал славы клуба НХЛ

Он является одним из пяти игроков в истории клуба, которые трижды выигрывали Кубок Стэнли

ТАСС, 21 января. Тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Сергей Брылин введен в Зал славы клуба. Церемония, посвященная этому, состоялась перед матчем регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" - "Даллас".

Брылин является одним из пяти игроков в истории клуба, которые трижды выигрывали Кубок Стэнли. Россиянин становился победителем плей-офф в 1995, 2000 и 2003 годах. Клуб объявил о том, что тренер будет введен в Зал славы, в середине ноября.

Перед началом церемонии по красной дорожке, постеленной на льду, вышли ветераны "Нью-Джерси", игравшие с Брылиным, такие как Кен Данейко, Томми Альбелин, Петр Сикора. На экране видеокуба показали самые яркие моменты его карьеры с комментариями тех, кто играл с ним и тренировался у него. После чего на лед вышел сам Брылин с семьей.

Генменеджер и исполнительный вице-президент "Нью-Джерси" Том Фитцджеральд вручил Брылину перстень члена Зала славы, символический приз вручил ему капитан команды Нико Хишир. Также Брылину был вручен красный пиджак члена Зала славы клуба. Россиянин поблагодарил клуб и семью в ответном слове, обратившись в том числе и по-русски к своей семье со словами любви и благодарности.

50-летний Брылин всю карьеру в НХЛ в качестве игрока провел в "Нью-Джерси". За это время он сыграл в 765 матчах, набрав 308 очков (129 шайб + 179 передач). Брылин сыграл в 328 играх подряд с сезона-2003/04 по сезон-2007/08, это третий показатель в истории клуба. По окончании карьеры россиянин работал тренером в системе "Нью-Джерси". В августе 2022 года он вошел в тренерский штаб "Нью-Джерси".

В России Брылин играл за ЦСКА, воскресенский "Химик", петербургский СКА и новокузнецкий "Металлург". В сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2007 года в Москве.